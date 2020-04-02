Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обвинила департамент социальной защиты Николаевской облгосадминистрации в затягивании выделения материальной помощи на лечение тяжелобольных детей.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

Виктория Москаленко отметила, что из-за промедления чиновников 4 детей до сих пор не получили денежную помощь на лечение, хотя есть решение профильной комиссии областного совета.

«Программа была внедрена депутатами областного совета еще в 2018 году. Это та программа, которая была саботирована Николаевской облгосадминистрацикй на протяжении 1,5 лет. И все же мы добились выделения средств», — сказала она.

При этом она добавила, что департамент соцзащиты затягивает финансирование помощи на лечение тяжелобольным детям и присылает их семьям отписки.

«Это просто издевательство над детьми, над семьями. Это неуважение к депутатам и налогоплательщикам», — отметила Виктория Москаленко.

Она потребовала от департамента на протяжении двух дней сделать срочный перевод денег на карточки родителей детей. В противном случае глава облсовета намерена обращаться в суд и правоохранительные органы, чтобы они провели расследование «бездеятельности ОГА».

Напомним, 27 марта служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.