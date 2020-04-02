Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с Американской торговой палатой в Украине, сообщает пресс-служба правительства.

— Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка, — сказал Денис Шмыгаль.

Сообщается, что Денис Шмыгаль вместе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко провели первую онлайн-встречу с советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, которые представляют более 600 ведущих инвесторов - международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.