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Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с Американской торговой палатой в Украине, сообщает пресс-служба правительства.
— Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка, — сказал Денис Шмыгаль.
Сообщается, что Денис Шмыгаль вместе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко провели первую онлайн-встречу с советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, которые представляют более 600 ведущих инвесторов - международных и отечественных компаний, работающих в Украине.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.
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Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с Американской торговой палатой в Украине, сообщает пресс-служба правительства.
— Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка, — сказал Денис Шмыгаль.
Сообщается, что Денис Шмыгаль вместе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко провели первую онлайн-встречу с советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, которые представляют более 600 ведущих инвесторов - международных и отечественных компаний, работающих в Украине.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.