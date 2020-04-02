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Правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает РБК-Украина.
По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.
— Действительно, я считаю, необходимым, для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, — заявил Максим Степанов.
По его словам, также правительство утвердит обязательный масочный режим.
— Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двум. Такого плана мероприятия, которые неизбежны и которые нужно ввести, чтобы мы не видели то, что происходит в мире, — добавил Максим Степанов.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что самые тяжелые недели ожидают Украину впереди.
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Правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает РБК-Украина.
По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.
— Действительно, я считаю, необходимым, для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, — заявил Максим Степанов.
По его словам, также правительство утвердит обязательный масочный режим.
— Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двум. Такого плана мероприятия, которые неизбежны и которые нужно ввести, чтобы мы не видели то, что происходит в мире, — добавил Максим Степанов.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что самые тяжелые недели ожидают Украину впереди.