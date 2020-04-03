Посольство Украины в США обратилось к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом говорится в ответе посольства на пост Илона Маска в Twitter.

— Украина - вторая по величине страна в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! — сказано в сообщении.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко предложил обратитсья к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, чтобы тот предоставил городу аппараты искусственной вентиляции легких.