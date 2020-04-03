Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил Николаевскому областному совету, что деньги нераспределенных субвенций из государственного бюджета могут быть вскоре отозваны Кабинетом министров Украины.

Вчера, 2 апреля, в ходе брифинга в Николаевской ОГА мэр Николаева Александр Сенкевич призвал депутатов областного совета руководствоваться здравым смыслом, а не амбициями, - сообщают НикВести.

Александр Сенкевич напомнил недавнее заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что нераспределенные деньги местных громад могут быть отозваны правительством и будут направлены на борьбу с коронавирусом.

— Хочу еще раз призвать депутатов областного совета прийти к здравому смыслу. Как мне стало известно, изучая проекты решений, деньги, такие как субвенция, перераспределены не были. Хочу напомнить всем: премьер-министр Украины, господин Шмыгаль сказал, что деньги, которые не будут использованы местными бюджетами, будут отозваны в государственный бюджет на борьбу с коронавирусом и другими проблемами, которые возникли в связи с этим. Поэтому, обращаюсь к депутатам, пожалуйста, проанализируйте эту информацию, соберите свою бюджетную комиссию, дайте деньги общинам. Мы очень часто любим тыкать пальцем туда наверх, в Верховную Раду, Кабинет Министров, Президента, но сегодня, когда есть возможность использовать эти деньги, у нас обнаружилась пробка именно на месте, в областному совете. Поэтому, амбиции свои, пожалуйста, в задний карман. Пожалуйста, работайте во благо Николаевщины, - сказал Александр Сенкевич.

25 марта глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила не спешить с распределением государственных субвенций, подождав до мая.

27 марта состоялась сессия Николаевского областного совета, где изменения в бюджет были приняты в редакции Виктории Москаленко, то есть без учета госсубвенций.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко призывала своих коллег распределить все доступные деньги, направив их на медицину.