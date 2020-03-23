Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила внести правки в бюджет области и направить максимально возможную сумму денег на решение проблем областных больниц и мероприятия по борьбе с коронавирусом.

С таким обращением она обратилась к главе облсовета Виктории Москаленко, руководителю планово-бюджеткой комиссии облсовета Федору Барне, главе облгосадминистрации Александру Стаднику и всем депутатам Николаевского областного совета.

Как известно, накануне Николаевская ОГА предоставила на рассмотрение сессии облсовета предложение по выделению 36 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с коронавирусом за счет свободных остатков областного бюджета.

«Ответственно заявляю - это крайне мало! Хорошо зная ситуацию с нашими больницами, их материально-техническое обеспечение, уровень зарплат медработников - эта сумма практически мизер! А если посмотреть, как мы готовы к борьбе с коронавирусом, на отсутствие в аптеках области масок и антисептических средств - то этих денег крайне недостаточно», - пишет Татьяна Демченко.

В связи с этим, депутат просит своих коллег, глав ОГА и облсовета проанализировать и перераспределить деньги по каждому распорядителю областного бюджета, пересмотреть финансирование ряда областных программ (385 миллионов гривен), бюджета развития (104 миллиона гривен) и максимально направить деньги а решение проблем медицины.

Также Татьяна Демченко предлагает приобрести тесты, антисептики, защитные маски для каждого жителя области, выдеоить дополнительные средства на лекарства, приобретение медицинского оборудования для всех больниц областного подчинения.

По мнению депутата, необходимо минимум вдвое поднять уровень зарплаты медицинским работникам всех учреждения областной коммунальной собственности, в первую очередь медикам областной инфекционной больницы.

А также, принять меря по наведению элементарного санитарного порядка в населенных пунктах области, особенно в Николаеве.

Кроме того, Татьяна Демчекнко предложила, чтобы депутаты областного совета направили деньги на выполнение своих полномочий в сумме по 500 тысяч гривен каждый на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.

Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.

Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.