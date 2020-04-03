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Такие изменения были внесены в постановление № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», которое правительство утвердило 2 апреля, пишет Страна.ua.
Также, в самоизоляции дома должны находиться украинцы, старше 60 лет. Те, кто находится на обсервации, должны оставить службам контроля свой номер телефона, а также сообщить о хронических заболеваниях.
Нуждающимся в самоизоляции выходить из дома можно не дальше, чем на 2 километра для выгула животных, в аптеку и магазин, если они живут одни и за животными некому присматривать. Однако в этом случае нужно соблюдать повышенные меры безопасности, надевать медицинскую маску и перчатки.
Согласно тексту постановления, обязательной самоизоляции подлежат:
лица, имевшие контакт с больным Covid-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей;
лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на Covid-19 и не требуют госпитализации;
лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, лицо, которому назначили самоизоляцию, обязано указать место самоизоляции и свой номер телефона, краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Эта информация вносится в соответствующие информационные системы, в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.
За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц — к уголовной ответственности.
Нуждающимся в самоизоляции, в случае невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.
Правительство Украины также обязало работников торговли и сферы услуг ввести защиту глаз, разрешило всем самостоятельно изготавливать маски.
Изменения касаются работников торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.
Кроме того, изменения касаются финучреждений, медучреждений, ветбольниц, АЗК, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, а также заведений общественного питания с адресной доставкой.
Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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Такие изменения были внесены в постановление № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», которое правительство утвердило 2 апреля, пишет Страна.ua.
Также, в самоизоляции дома должны находиться украинцы, старше 60 лет. Те, кто находится на обсервации, должны оставить службам контроля свой номер телефона, а также сообщить о хронических заболеваниях.
Нуждающимся в самоизоляции выходить из дома можно не дальше, чем на 2 километра для выгула животных, в аптеку и магазин, если они живут одни и за животными некому присматривать. Однако в этом случае нужно соблюдать повышенные меры безопасности, надевать медицинскую маску и перчатки.
Согласно тексту постановления, обязательной самоизоляции подлежат:
лица, имевшие контакт с больным Covid-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей;
лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на Covid-19 и не требуют госпитализации;
лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, лицо, которому назначили самоизоляцию, обязано указать место самоизоляции и свой номер телефона, краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Эта информация вносится в соответствующие информационные системы, в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.
За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц — к уголовной ответственности.
Нуждающимся в самоизоляции, в случае невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.
Правительство Украины также обязало работников торговли и сферы услуг ввести защиту глаз, разрешило всем самостоятельно изготавливать маски.
Изменения касаются работников торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.
Кроме того, изменения касаются финучреждений, медучреждений, ветбольниц, АЗК, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, а также заведений общественного питания с адресной доставкой.
Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.