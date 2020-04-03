Кабинет министров поручил областным государственным администрациям и Киевской горгосадминистрации установить особый режим на въездахи выездах по территории областей и организовать мониторинг состояния здоровья путем температурного скрининга.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года, пишет Интерфакс-Украина.

Для организации особого режима Кабмин поручил создать на въездах/выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

При этом в случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.

Кроме того, в случае необходимости, Кабмин поручил обеспечить оперативный отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения их к оказанию медицинской помощи.

Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.