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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В то же время в пресс-службе не указали для кого именно предназначен палаточный городок: для людей с подозрением на коронавирус или на больных с Covid-19.
Так, около Могилева установили 65 палаток. В ГСЧС отметили, что палатки приспособлены для проживания людей. Также в городе есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками.
Кроме того, для медицинских работников выделили 2 палатки.
Напомним, 29 марта на территории медучреждений Николаева и области для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 установили временные пункты приема.
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В то же время в пресс-службе не указали для кого именно предназначен палаточный городок: для людей с подозрением на коронавирус или на больных с Covid-19.
Так, около Могилева установили 65 палаток. В ГСЧС отметили, что палатки приспособлены для проживания людей. Также в городе есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками.
Кроме того, для медицинских работников выделили 2 палатки.
Напомним, 29 марта на территории медучреждений Николаева и области для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 установили временные пункты приема.