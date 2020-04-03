Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В то же время в пресс-службе не указали для кого именно предназначен палаточный городок: для людей с подозрением на коронавирус или на больных с Covid-19.

Так, около Могилева установили 65 палаток. В ГСЧС отметили, что палатки приспособлены для проживания людей. Также в городе есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками.