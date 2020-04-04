В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По словам Кирилла Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.

— Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных, — сказал Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине при нынешних темпах выпадет ориентировочно на 14 апреля.