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В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Кирилла Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.
— Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных, — сказал Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине при нынешних темпах выпадет ориентировочно на 14 апреля.
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В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Кирилла Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.
— Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных, — сказал Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине при нынешних темпах выпадет ориентировочно на 14 апреля.