Для обеспечения защиты украинских врачей закуплено 100 тысяч защитных костюмов, которые уже поступают в Украину.

Об этом пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сообщил в прямом эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он отметил, что контрактирования медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо было делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

– Господь подарил Украине как минимум два месяца перед тем, как у нас начался пик эпидемии. Сейчас он начинается. 10 дней назад у нас были считанные больные, сегодня у нас- больше тысячи больных. И количество больных, которых добавляется каждый день, больше сотни. Власть неэффективно, мягко говоря, использовала эти два месяца. Не была создана законодательная база, тогда еще были на складах и ИВЛ, и средства защиты – сейчас этого всего уже нет, – подчеркнул Порошенко. – Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было в Китае на 1,5 месяца – 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов – мой Фонд и «Рошен», – отметил Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что защита врачей – это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

– Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил на скорую, оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют – в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей – эпидемиологов – инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч всего. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии, – считает Порошенко.

Напомним, экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает ошибкой утверждение в Украине протокола лечения средних и тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.