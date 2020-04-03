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Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает ошибкой утверждение в Украине протокола лечения средних и тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Все препараты из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально. Утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент над украинцами», — написала она.
Ульяна Супрун объяснила, что утвержденные в протоколе лекарства (гидроксихлорохин, хлорохин, ремдесивир, лопиновир/ритонавир, тоцилизумаб) не прошли клинические исследования для лечения COVID-19, показали свою неэффективность или их результаты еще не известны.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, использование препаратов без доказательной эффективности «может дать ложную надежду, и даже больше навредить, чем принести пользу», напомнила она.
Ранее сообщалось, что опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Напомним также, что Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
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Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает ошибкой утверждение в Украине протокола лечения средних и тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Все препараты из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально. Утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент над украинцами», — написала она.
Ульяна Супрун объяснила, что утвержденные в протоколе лекарства (гидроксихлорохин, хлорохин, ремдесивир, лопиновир/ритонавир, тоцилизумаб) не прошли клинические исследования для лечения COVID-19, показали свою неэффективность или их результаты еще не известны.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, использование препаратов без доказательной эффективности «может дать ложную надежду, и даже больше навредить, чем принести пользу», напомнила она.
Ранее сообщалось, что опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Напомним также, что Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.