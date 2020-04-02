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Опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Согласно данным о петиции, по состоянию на вечер 2 апреля собрано уже 27413 подписей.
«В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы, как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, увы, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра», — отмечает автор петиции.
Сейчас сбор подписей завершен, документ находится на рассмотрении у президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 30 марта Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.
29 марта Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
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Опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Согласно данным о петиции, по состоянию на вечер 2 апреля собрано уже 27413 подписей.
«В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы, как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, увы, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра», — отмечает автор петиции.
Сейчас сбор подписей завершен, документ находится на рассмотрении у президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 30 марта Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.
29 марта Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.