Опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Согласно данным о петиции, по состоянию на вечер 2 апреля собрано уже 27413 подписей.

«В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы, как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, увы, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра», — отмечает автор петиции.