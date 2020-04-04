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В результате обстрела жилого сектора поселка Верхнеторецкого в Донецкой области ранена местная жительница.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
– Сегодня, 4 апреля, около 17.00, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку от линии разграничения. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, значительно удаленного от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома, - сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что женщину доставили в городскую больницу города Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее в зоне боевых действий на Донбассе 3 апреля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, среди украинских военных без потерь.
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В результате обстрела жилого сектора поселка Верхнеторецкого в Донецкой области ранена местная жительница.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
– Сегодня, 4 апреля, около 17.00, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку от линии разграничения. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, значительно удаленного от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома, - сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что женщину доставили в городскую больницу города Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее в зоне боевых действий на Донбассе 3 апреля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, среди украинских военных без потерь.