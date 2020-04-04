В результате обстрела жилого сектора поселка Верхнеторецкого в Донецкой области ранена местная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– Сегодня, 4 апреля, около 17.00, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку от линии разграничения. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, значительно удаленного от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома, - сообщили в пресс-центре.