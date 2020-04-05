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В Полтаве полиция открыла уголовное производство в отношении местного жителя за то, что он швырнул монеты в кассира супермаркета.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Хамское поведение 49-летнего мужчины, который к тому же был без маски в общественном месте, засняли на видео и выложили в социальных сетях. Полиция заинтересовалась этим происшествием и открыла производство по части 1 статье 296 - хулиганство.
– Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет. Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше свое слово должен сказать суд, - прокомментировал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Мужчине, который уже признал свою вину, может грозить денежный штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, ранее в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.
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В Полтаве полиция открыла уголовное производство в отношении местного жителя за то, что он швырнул монеты в кассира супермаркета.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Хамское поведение 49-летнего мужчины, который к тому же был без маски в общественном месте, засняли на видео и выложили в социальных сетях. Полиция заинтересовалась этим происшествием и открыла производство по части 1 статье 296 - хулиганство.
– Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет. Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше свое слово должен сказать суд, - прокомментировал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Мужчине, который уже признал свою вину, может грозить денежный штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, ранее в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.