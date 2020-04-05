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Следователи Государственного бюро расследований в Краматорске расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще двух мужчин госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
По предварительной информации, примерно в час ночи 5 апреля на одной из улиц села Марковка Луганской области автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части.
Автомобиль столкнулся с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте. Еще двух мужчин, один из которых военнослужащий, доставили в местную больницу с многочисленными травами.
Дело открыли по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что на въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.
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Следователи Государственного бюро расследований в Краматорске расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще двух мужчин госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
По предварительной информации, примерно в час ночи 5 апреля на одной из улиц села Марковка Луганской области автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части.
Автомобиль столкнулся с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте. Еще двух мужчин, один из которых военнослужащий, доставили в местную больницу с многочисленными травами.
Дело открыли по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что на въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.