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В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов, на которых можно эвакуировать больных коронавирусом.
Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет hromadske.
— В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации есть восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины, которые в сложных случаях смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны, - сказал Виктор Ляшко.
Он рассказал, что всего за прошедшие сутки экстренная медицинская помощь в Украине выполнила 13 744 выездов на вызовы, 89 из них — это вызовы с подозрением на коронавирус. Всех 89 человек, которые вызвали помощь, госпитализировали в учреждения здравоохранения.
Виктор Ляшко добавил, что сейчас Минздрав делает все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирус.
По его словам, в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биоматериала, которые доставили в вирусологические лаборатории для проведения тестирования на коронавирусную болезнь.
Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
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В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов, на которых можно эвакуировать больных коронавирусом.
Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет hromadske.
— В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации есть восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины, которые в сложных случаях смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны, - сказал Виктор Ляшко.
Он рассказал, что всего за прошедшие сутки экстренная медицинская помощь в Украине выполнила 13 744 выездов на вызовы, 89 из них — это вызовы с подозрением на коронавирус. Всех 89 человек, которые вызвали помощь, госпитализировали в учреждения здравоохранения.
Виктор Ляшко добавил, что сейчас Минздрав делает все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирус.
По его словам, в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биоматериала, которые доставили в вирусологические лаборатории для проведения тестирования на коронавирусную болезнь.
Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь