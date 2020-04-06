В Украине в состоянии готовности находятся восемь воздушных судов, на которых можно эвакуировать больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет hromadske.

— В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации есть восемь воздушных судов, три — это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц — Национальной гвардии Украины, которые в сложных случаях смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны, - сказал Виктор Ляшко.

Он рассказал, что всего за прошедшие сутки экстренная медицинская помощь в Украине выполнила 13 744 выездов на вызовы, 89 из них — это вызовы с подозрением на коронавирус. Всех 89 человек, которые вызвали помощь, госпитализировали в учреждения здравоохранения.

Виктор Ляшко добавил, что сейчас Минздрав делает все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирус.

По его словам, в каждом регионе работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти бригады забрали 676 образцов биоматериала, которые доставили в вирусологические лаборатории для проведения тестирования на коронавирусную болезнь.

Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.