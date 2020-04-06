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Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
Разрешение является временным, выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года, пишет avianews.com.
Лоу-кост получил возможность летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании, в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи, во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи и в Харьков из Бергамо.
Информацию о тендере на маршруты в Украину итальянский регулятор разместил 24 февраля. Авиакомпаниям предложили подать заявки на выполнение до 28 еженедельных рейсов из городов Италии в Киев, Одессу, Львов, Симферополь и Харьков.
На линии Бергамо-Львов, Бергамо-Киев, Болонья-Киев, Генуя-Киев, Милан-Харьков, Неаполь-Киев, Неаполь-Львов, Рим-Харьков, Рим-Львов, Венеция-Львов и Рим-Одесса ENAC мог назначить до двух авиакомпаний на каждый маршрут.
На получение прав полетов между Римом и Киевом, Миланом и Киевом, а также Катанией и Киевом, согласно условиям тендера, мог претендовать только один авиаперевозчик.
Напомним, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
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Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
Разрешение является временным, выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года, пишет avianews.com.
Лоу-кост получил возможность летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании, в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи, во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи и в Харьков из Бергамо.
Информацию о тендере на маршруты в Украину итальянский регулятор разместил 24 февраля. Авиакомпаниям предложили подать заявки на выполнение до 28 еженедельных рейсов из городов Италии в Киев, Одессу, Львов, Симферополь и Харьков.
На линии Бергамо-Львов, Бергамо-Киев, Болонья-Киев, Генуя-Киев, Милан-Харьков, Неаполь-Киев, Неаполь-Львов, Рим-Харьков, Рим-Львов, Венеция-Львов и Рим-Одесса ENAC мог назначить до двух авиакомпаний на каждый маршрут.
На получение прав полетов между Римом и Киевом, Миланом и Киевом, а также Катанией и Киевом, согласно условиям тендера, мог претендовать только один авиаперевозчик.
Напомним, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.