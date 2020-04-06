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Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности.
Об это рассказал нардеп, передаёт РБК-Украина.
Корниенко отметил, что это связано с «опытом и эффективностью этого человека на своей должности».
— То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности, - заявил Александр Корниенко.
Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.
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Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности.
Об это рассказал нардеп, передаёт РБК-Украина.
Корниенко отметил, что это связано с «опытом и эффективностью этого человека на своей должности».
— То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности, - заявил Александр Корниенко.
Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь