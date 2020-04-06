Арсен Аваков

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности.

Об это рассказал нардеп, передаёт РБК-Украина.

Корниенко отметил, что это связано с «опытом и эффективностью этого человека на своей должности».

— То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности, - заявил Александр Корниенко.

Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.