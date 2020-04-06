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Такое решение принял Кабмин, сообщают в Госпогранслужбе.
– С учетом изменений с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение, — говорится в сообщении.
Продолжат работать пункты пропуска: Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дьяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачевск, Сеньковка, Меловое, Новые Яриловичи, Славутич, Выступовичи и Доманово.
Отметим, что пересечение границы пешком на время карантина запретили.
Напомним, в Украине 6 апреля заработали новые карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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Такое решение принял Кабмин, сообщают в Госпогранслужбе.
– С учетом изменений с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение, — говорится в сообщении.
Продолжат работать пункты пропуска: Ягодин, Краковец, Ужгород, Тиса, Дьяково, Порубное, Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье, Рени, Могилев-Подольский, Гоптовка, Юнаковка, Бачевск, Сеньковка, Меловое, Новые Яриловичи, Славутич, Выступовичи и Доманово.
Отметим, что пересечение границы пешком на время карантина запретили.
Напомним, в Украине 6 апреля заработали новые карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь