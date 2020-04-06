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Украина закончила первый квартал 2020 года с рекордными за последние 10 лет объемами газа в подземных хранилищах.
Такие данные приводит Укртрансгаз, который сейчас выполняет функцию оператора газовых хранилищ, пишет hromadske.
Сообщается, что сейчас в подземных хранилищах Украины находится 15,9 миллиарда кубометров газа, из которых 1,6 миллиарда кубометров — в режиме «таможенный склад» (то есть это газ, который в украинские хранилища закачали иностранцы для того, чтобы впоследствии скачать за границу, при этом не заплатив пошлин).
Для сравнения, в компании отмечают, что по состоянию на конец первого квартала 2019 года в подземных хранилищах газа было на 80% меньше газа, чем сейчас — 8,8 миллиарда кубометров.
— Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние 10 лет, - отмечают в Укртрансгазе.
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
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Украина закончила первый квартал 2020 года с рекордными за последние 10 лет объемами газа в подземных хранилищах.
Такие данные приводит Укртрансгаз, который сейчас выполняет функцию оператора газовых хранилищ, пишет hromadske.
Сообщается, что сейчас в подземных хранилищах Украины находится 15,9 миллиарда кубометров газа, из которых 1,6 миллиарда кубометров — в режиме «таможенный склад» (то есть это газ, который в украинские хранилища закачали иностранцы для того, чтобы впоследствии скачать за границу, при этом не заплатив пошлин).
Для сравнения, в компании отмечают, что по состоянию на конец первого квартала 2019 года в подземных хранилищах газа было на 80% меньше газа, чем сейчас — 8,8 миллиарда кубометров.
— Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние 10 лет, - отмечают в Укртрансгазе.
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь