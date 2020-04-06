Украина закончила первый квартал 2020 года с рекордными за последние 10 лет объемами газа в подземных хранилищах.

Такие данные приводит Укртрансгаз, который сейчас выполняет функцию оператора газовых хранилищ, пишет hromadske.

Сообщается, что сейчас в подземных хранилищах Украины находится 15,9 миллиарда кубометров газа, из которых 1,6 миллиарда кубометров — в режиме «таможенный склад» (то есть это газ, который в украинские хранилища закачали иностранцы для того, чтобы впоследствии скачать за границу, при этом не заплатив пошлин).

Для сравнения, в компании отмечают, что по состоянию на конец первого квартала 2019 года в подземных хранилищах газа было на 80% меньше газа, чем сейчас — 8,8 миллиарда кубометров.

— Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа в на конец марта за последние 10 лет, - отмечают в Укртрансгазе.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.