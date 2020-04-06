В Тернопольской области коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 44 медицинских работников, 35 из них — медики Монастыриского района.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Болеют четыре медработника в Кременецком районе, 2 — в Залищицком, по одному в Козевском и Бучацком, а также один врач из Тернополя. Заболевание последнего не связано с профессиональной деятельностью.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине коронавирус обнаружили у 1319 человек, из них 28 выздоровели, а 38 умерли.

В мире по данным на утро 6 апреля зафиксировали 1 273 810 случаев инфицирования коронавирусом. 264 761 пациент выздоровел, а 69 459 — умерли.

Напомним, жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.