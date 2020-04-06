|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
В Тернопольской области коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 44 медицинских работников, 35 из них — медики Монастыриского района.
Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Болеют четыре медработника в Кременецком районе, 2 — в Залищицком, по одному в Козевском и Бучацком, а также один врач из Тернополя. Заболевание последнего не связано с профессиональной деятельностью.
По состоянию на утро 6 апреля в Украине коронавирус обнаружили у 1319 человек, из них 28 выздоровели, а 38 умерли.
В мире по данным на утро 6 апреля зафиксировали 1 273 810 случаев инфицирования коронавирусом. 264 761 пациент выздоровел, а 69 459 — умерли.
Напомним, жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Тернопольской области коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 44 медицинских работников, 35 из них — медики Монастыриского района.
Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Болеют четыре медработника в Кременецком районе, 2 — в Залищицком, по одному в Козевском и Бучацком, а также один врач из Тернополя. Заболевание последнего не связано с профессиональной деятельностью.
По состоянию на утро 6 апреля в Украине коронавирус обнаружили у 1319 человек, из них 28 выздоровели, а 38 умерли.
В мире по данным на утро 6 апреля зафиксировали 1 273 810 случаев инфицирования коронавирусом. 264 761 пациент выздоровел, а 69 459 — умерли.
Напомним, жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь