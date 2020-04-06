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В политической партии «Европейская Солидарность» заявили о том, что действующая власть продолжает демонстрировать некомпетентность и дилетантизм.
Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.
«За два месяца так и не были приняты эффективные меры для локализации эпидемии. Система здравоохранения до сих пор не обеспечена всем необходимым. Незащищенными пока остаются даже те, кто на первой линии борьбы с вирусом — врачи. Вместо эффективных действий власти — карательные меры против простых украинцев за невыполнение бессмысленных или нереалистичных установок», — отметили в «Евросолидарности».
Отмечается, что вместо того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто вывез маски, власть хочет штрафовать тех, кто не смог купить хотя бы одну.
«Сделано лишь несколько тысяч тестов. Это — вопиющее мало для выявления реального количества больных или носителей вируса, зато достаточно для украшенной статистики и победных видосикив. Не разработаны стратегии по поддержке экономики и тех ее секторов, которые больше всего пострадают от карантинных мероприятий — в частности, самозанятых, малого и среднего бизнеса, и тому подобное», — добавили в партии.
«Европейская Солидарность» призывает руководство парламента внести изменения в бюджет, которые поддержат людей и экономику за счет сокращения расходов на функционирование власти и правоохранительных органов.
«Следует внести коррективы в немотивированный карантин и штрафные санкции, например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за неношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах — просто заоблачная. Нужные решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие с реалиями Украины и ограничат давление на права и свободы граждан. Мы требуем от власти адекватных действий по противодействию распространению коронавируса, а не показушных шоу. Бороться нужно с вирусом, а не с людьми», — подытожили в «Евросолидарности».
Ранее сообщалось, что в партии «Европейская Солидарность» предложили 10 экономических антикризисных шагов для Украины.
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В политической партии «Европейская Солидарность» заявили о том, что действующая власть продолжает демонстрировать некомпетентность и дилетантизм.
Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.
«За два месяца так и не были приняты эффективные меры для локализации эпидемии. Система здравоохранения до сих пор не обеспечена всем необходимым. Незащищенными пока остаются даже те, кто на первой линии борьбы с вирусом — врачи. Вместо эффективных действий власти — карательные меры против простых украинцев за невыполнение бессмысленных или нереалистичных установок», — отметили в «Евросолидарности».
Отмечается, что вместо того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто вывез маски, власть хочет штрафовать тех, кто не смог купить хотя бы одну.
«Сделано лишь несколько тысяч тестов. Это — вопиющее мало для выявления реального количества больных или носителей вируса, зато достаточно для украшенной статистики и победных видосикив. Не разработаны стратегии по поддержке экономики и тех ее секторов, которые больше всего пострадают от карантинных мероприятий — в частности, самозанятых, малого и среднего бизнеса, и тому подобное», — добавили в партии.
«Европейская Солидарность» призывает руководство парламента внести изменения в бюджет, которые поддержат людей и экономику за счет сокращения расходов на функционирование власти и правоохранительных органов.
«Следует внести коррективы в немотивированный карантин и штрафные санкции, например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за неношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах — просто заоблачная. Нужные решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие с реалиями Украины и ограничат давление на права и свободы граждан. Мы требуем от власти адекватных действий по противодействию распространению коронавируса, а не показушных шоу. Бороться нужно с вирусом, а не с людьми», — подытожили в «Евросолидарности».
Ранее сообщалось, что в партии «Европейская Солидарность» предложили 10 экономических антикризисных шагов для Украины.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь