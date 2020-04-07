|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.6 грн
Организацией питания для людей прибывающих в пунктах обсервации в Николаеве займется коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях города.
Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич на заседании комиссии ТЭБ и ЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
При этом мэр добавил, что нужно рассчитать сумму, которая необходима для обеспечения питания в местах обсервации, после чего будет решаться вопрос выделения на это денег.
— Пока у нас карантин в школах и детских садах, то у предприятия все-равно нет работы — они могу этим заняться. Просто надо понимать, откуда нам выделить на это средства. Понятно, что можно перераспределить те средства, которые есть сегодня в Управлении образования на питание детей, но нужно понимать, что после окончания карантина дети снова пойдут в школу. Это не означает, что будет как зимой, когда снег не выпал, его не убрали и деньги есть на уборку веток. Дети выйдут после карантина — их нужно будет кормить. В любом случае, нужно подсчитать, во сколько обойдется питание одного человека в день. Нужно понимать сколько людей у нас на обсервации и с этого производить расчеты, - сказал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич дал поручение директору Коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева рассчитать ежедневную норму трехразового питания на одного человека в местах обсервации.
— С базовыми потребностями, без шика. Пусть рассчитает все с учетом одноразовой посуды, - добавил мэр.
Отметим, что на сегодняшний день в Николаеве определено три места обсервации, в частности: спортивная школа «Надежда» (улица Генерала Карпенко, 44), отель «Турист» (улица Генерала Карпенко, 46) и Николаевское высшее училище физической культуры (улица Пограничная, 41).
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Организацией питания для людей прибывающих в пунктах обсервации в Николаеве займется коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях города.
Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич на заседании комиссии ТЭБ и ЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
При этом мэр добавил, что нужно рассчитать сумму, которая необходима для обеспечения питания в местах обсервации, после чего будет решаться вопрос выделения на это денег.
— Пока у нас карантин в школах и детских садах, то у предприятия все-равно нет работы — они могу этим заняться. Просто надо понимать, откуда нам выделить на это средства. Понятно, что можно перераспределить те средства, которые есть сегодня в Управлении образования на питание детей, но нужно понимать, что после окончания карантина дети снова пойдут в школу. Это не означает, что будет как зимой, когда снег не выпал, его не убрали и деньги есть на уборку веток. Дети выйдут после карантина — их нужно будет кормить. В любом случае, нужно подсчитать, во сколько обойдется питание одного человека в день. Нужно понимать сколько людей у нас на обсервации и с этого производить расчеты, - сказал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич дал поручение директору Коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева рассчитать ежедневную норму трехразового питания на одного человека в местах обсервации.
— С базовыми потребностями, без шика. Пусть рассчитает все с учетом одноразовой посуды, - добавил мэр.
Отметим, что на сегодняшний день в Николаеве определено три места обсервации, в частности: спортивная школа «Надежда» (улица Генерала Карпенко, 44), отель «Турист» (улица Генерала Карпенко, 46) и Николаевское высшее училище физической культуры (улица Пограничная, 41).
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь