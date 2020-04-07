Организацией питания для людей прибывающих в пунктах обсервации в Николаеве займется коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях города.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич на заседании комиссии ТЭБ и ЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.

При этом мэр добавил, что нужно рассчитать сумму, которая необходима для обеспечения питания в местах обсервации, после чего будет решаться вопрос выделения на это денег.

— Пока у нас карантин в школах и детских садах, то у предприятия все-равно нет работы — они могу этим заняться. Просто надо понимать, откуда нам выделить на это средства. Понятно, что можно перераспределить те средства, которые есть сегодня в Управлении образования на питание детей, но нужно понимать, что после окончания карантина дети снова пойдут в школу. Это не означает, что будет как зимой, когда снег не выпал, его не убрали и деньги есть на уборку веток. Дети выйдут после карантина — их нужно будет кормить. В любом случае, нужно подсчитать, во сколько обойдется питание одного человека в день. Нужно понимать сколько людей у нас на обсервации и с этого производить расчеты, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич дал поручение директору Коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева рассчитать ежедневную норму трехразового питания на одного человека в местах обсервации.

— С базовыми потребностями, без шика. Пусть рассчитает все с учетом одноразовой посуды, - добавил мэр.

Отметим, что на сегодняшний день в Николаеве определено три места обсервации, в частности: спортивная школа «Надежда» (улица Генерала Карпенко, 44), отель «Турист» (улица Генерала Карпенко, 46) и Николаевское высшее училище физической культуры (улица Пограничная, 41).

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.