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Об этом на совещании с президентом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Офис президента.
Сейчас такая платформа финализируется, после чего данные из каждого медучреждения должны также проверить волонтеры.
«Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы», — сказал Шмыгаль.
Ранее в Минздраве решили пересмотреть перечень из 240 медучреждений, которые выбрали для размещения пациентов с коронавирусом.
29 марта Министерство здравоохранения обнародовало перечень из 240 медицинских учреждений, в которых размещать инфицированных коронавируса украинский.
Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений. В то же время выяснилось позже, не все больницы из этого перечня готовы принимать людей с COVID-19.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Об этом на совещании с президентом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Офис президента.
Сейчас такая платформа финализируется, после чего данные из каждого медучреждения должны также проверить волонтеры.
«Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы», — сказал Шмыгаль.
Ранее в Минздраве решили пересмотреть перечень из 240 медучреждений, которые выбрали для размещения пациентов с коронавирусом.
29 марта Министерство здравоохранения обнародовало перечень из 240 медицинских учреждений, в которых размещать инфицированных коронавируса украинский.
Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений. В то же время выяснилось позже, не все больницы из этого перечня готовы принимать людей с COVID-19.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь