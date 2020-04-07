Об этом на совещании с президентом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Офис президента.

Сейчас такая платформа финализируется, после чего данные из каждого медучреждения должны также проверить волонтеры.

«Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы», — сказал Шмыгаль.

Ранее в Минздраве решили пересмотреть перечень из 240 медучреждений, которые выбрали для размещения пациентов с коронавирусом.

29 марта Министерство здравоохранения обнародовало перечень из 240 медицинских учреждений, в которых размещать инфицированных коронавируса украинский.

Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений. В то же время выяснилось позже, не все больницы из этого перечня готовы принимать людей с COVID-19.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.