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IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы «Поликлиника без очередей» функцию онлайн-консультации. Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 медицинские работники могут оказывать медицинские услуги пациентам дистанционно и взаимодействовать с коллегами для получения экспертного мнения в особо сложных случаях.
Об этом сообщили в IT4Medicine.
Медицинская информационная система «Поликлиника без очередей» была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. К сервису подключилось более чем 8800 врачей, люди записались с ее помощью более чем на 10 миллионов приемов. Для обеспечения безопасности врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой.
– Врачи сегодня - это фактически первая линия борьбы с коронавирусом, следовательно, их здоровье так же важно, как и здоровье пациентов. Кроме того, с каждым днем нагрузка на медицинский персонал растет, а другие болезни тоже никто не отменял. Людям нужно лечиться, получать рецепты, справки, - говорит Сергей Горищак, директор Детской городской поликлиники №6 города Одесса.
– Дистанционное консультирование помогает решить многие из этих и других текущих проблем, количество которых будет только расти. Это современный формат взаимодействия, который позволяет не тратить время на поход к врачу и не подвергать себя и окружающих риску. Если нужно имеется возможность комбинировать дистанционное и живое общение.
Запись на онлайн-прием происходит в обычный для пациентов способ через сайт pb4.com.ua. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.
– Последние несколько лет мы активно внедряем телемедицинские технологии в практику врачей. А сегодня в условиях эпидемии коронавируса телемедицина из категории инноваций стремительно перешла в категорию необходимых инструментов. Вирус мы однозначно победим, надеюсь с большими приобретениями. А именно с практикой повседневного использования телемедицины и в «мирное» время, - отметил Андрей Заяц, сооснователь группы компаний IT4Medicine.
Напомним, в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
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IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы «Поликлиника без очередей» функцию онлайн-консультации. Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 медицинские работники могут оказывать медицинские услуги пациентам дистанционно и взаимодействовать с коллегами для получения экспертного мнения в особо сложных случаях.
Об этом сообщили в IT4Medicine.
Медицинская информационная система «Поликлиника без очередей» была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. К сервису подключилось более чем 8800 врачей, люди записались с ее помощью более чем на 10 миллионов приемов. Для обеспечения безопасности врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой.
– Врачи сегодня - это фактически первая линия борьбы с коронавирусом, следовательно, их здоровье так же важно, как и здоровье пациентов. Кроме того, с каждым днем нагрузка на медицинский персонал растет, а другие болезни тоже никто не отменял. Людям нужно лечиться, получать рецепты, справки, - говорит Сергей Горищак, директор Детской городской поликлиники №6 города Одесса.
– Дистанционное консультирование помогает решить многие из этих и других текущих проблем, количество которых будет только расти. Это современный формат взаимодействия, который позволяет не тратить время на поход к врачу и не подвергать себя и окружающих риску. Если нужно имеется возможность комбинировать дистанционное и живое общение.
Запись на онлайн-прием происходит в обычный для пациентов способ через сайт pb4.com.ua. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.
– Последние несколько лет мы активно внедряем телемедицинские технологии в практику врачей. А сегодня в условиях эпидемии коронавируса телемедицина из категории инноваций стремительно перешла в категорию необходимых инструментов. Вирус мы однозначно победим, надеюсь с большими приобретениями. А именно с практикой повседневного использования телемедицины и в «мирное» время, - отметил Андрей Заяц, сооснователь группы компаний IT4Medicine.
Напомним, в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь