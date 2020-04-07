IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы «Поликлиника без очередей» функцию онлайн-консультации. Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 медицинские работники могут оказывать медицинские услуги пациентам дистанционно и взаимодействовать с коллегами для получения экспертного мнения в особо сложных случаях.

Об этом сообщили в IT4Medicine.

Медицинская информационная система «Поликлиника без очередей» была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. К сервису подключилось более чем 8800 врачей, люди записались с ее помощью более чем на 10 миллионов приемов. Для обеспечения безопасности врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой.

– Врачи сегодня - это фактически первая линия борьбы с коронавирусом, следовательно, их здоровье так же важно, как и здоровье пациентов. Кроме того, с каждым днем нагрузка на медицинский персонал растет, а другие болезни тоже никто не отменял. Людям нужно лечиться, получать рецепты, справки, - говорит Сергей Горищак, директор Детской городской поликлиники №6 города Одесса.

– Дистанционное консультирование помогает решить многие из этих и других текущих проблем, количество которых будет только расти. Это современный формат взаимодействия, который позволяет не тратить время на поход к врачу и не подвергать себя и окружающих риску. Если нужно имеется возможность комбинировать дистанционное и живое общение.

Запись на онлайн-прием происходит в обычный для пациентов способ через сайт pb4.com.ua. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.

– Последние несколько лет мы активно внедряем телемедицинские технологии в практику врачей. А сегодня в условиях эпидемии коронавируса телемедицина из категории инноваций стремительно перешла в категорию необходимых инструментов. Вирус мы однозначно победим, надеюсь с большими приобретениями. А именно с практикой повседневного использования телемедицины и в «мирное» время, - отметил Андрей Заяц, сооснователь группы компаний IT4Medicine.

Напомним, в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.