Министерство инфраструктуры запустили в аэропорту «Львов» программу международных грузовых авиаперевозок.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, с аэродрома уже отправился первый самолет Ан-26 с грузом Укрпочты по маршруту «Львов — Рига — Львов». Криклий отметил, что проект позволит работать аэропорту во время карантина.

— Кстати, воздушное судно Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK стало известно благодаря ливрее, что ее получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые» (The Expendables) с Сильвестром Сталлоне и другими голливудскими звездами в главных ролях, - сообщил Владислав Криклий.

Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.