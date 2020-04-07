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Министерство инфраструктуры запустили в аэропорту «Львов» программу международных грузовых авиаперевозок.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
По его словам, с аэродрома уже отправился первый самолет Ан-26 с грузом Укрпочты по маршруту «Львов — Рига — Львов». Криклий отметил, что проект позволит работать аэропорту во время карантина.
— Кстати, воздушное судно Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK стало известно благодаря ливрее, что ее получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые» (The Expendables) с Сильвестром Сталлоне и другими голливудскими звездами в главных ролях, - сообщил Владислав Криклий.
Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
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Министерство инфраструктуры запустили в аэропорту «Львов» программу международных грузовых авиаперевозок.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
По его словам, с аэродрома уже отправился первый самолет Ан-26 с грузом Укрпочты по маршруту «Львов — Рига — Львов». Криклий отметил, что проект позволит работать аэропорту во время карантина.
— Кстати, воздушное судно Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK стало известно благодаря ливрее, что ее получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые» (The Expendables) с Сильвестром Сталлоне и другими голливудскими звездами в главных ролях, - сообщил Владислав Криклий.
Напомним, что авиационные власти Италии (ENAC) предоставили Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь