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В Украине сейчас есть возможность проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус COVID-19 в неделю. При этом планируется увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.
Об этом написал на своей странице в Facebook замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
– Проводить исследования на коронавирусную инфекцию нужно. Тесты есть. Продолжаем поставки. По состоянию на сейчас лаборатория Центра общественного здоровья Украины и вирусологические лаборатории в областях могут проводить 30 тысяч тестирований в неделю. Работаем над тем, чтобы увеличить до 80 тысяч тестирований в неделю, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что количество исследований зависит от того, сколько поступает образцов. Ляшко заверил, что сейчас лаборатории «проводят исследования всех материалов, которые поступают к ним».
– Министерство охраны здоровья оперативно меняет алгоритмы и определения, кто подпадает под подозрение коронавирусной инфекции в соответствии с изменениями эпидемической ситуации в стране, – добавил Ляшко.
Он призвал тех, кому отказали в проведении тестирования на коронавирус, сообщать об этом на горячую линию МОЗ: 0800 505 201.
– Для нас сообщения об отказах в тестировании – это сигнал разобраться. Разобраться системно, где именно дает сбой наш метод. Сейчас мы решаем проблемы точечно, однако, нужно стратегически, – подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.
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В Украине сейчас есть возможность проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус COVID-19 в неделю. При этом планируется увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.
Об этом написал на своей странице в Facebook замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
– Проводить исследования на коронавирусную инфекцию нужно. Тесты есть. Продолжаем поставки. По состоянию на сейчас лаборатория Центра общественного здоровья Украины и вирусологические лаборатории в областях могут проводить 30 тысяч тестирований в неделю. Работаем над тем, чтобы увеличить до 80 тысяч тестирований в неделю, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что количество исследований зависит от того, сколько поступает образцов. Ляшко заверил, что сейчас лаборатории «проводят исследования всех материалов, которые поступают к ним».
– Министерство охраны здоровья оперативно меняет алгоритмы и определения, кто подпадает под подозрение коронавирусной инфекции в соответствии с изменениями эпидемической ситуации в стране, – добавил Ляшко.
Он призвал тех, кому отказали в проведении тестирования на коронавирус, сообщать об этом на горячую линию МОЗ: 0800 505 201.
– Для нас сообщения об отказах в тестировании – это сигнал разобраться. Разобраться системно, где именно дает сбой наш метод. Сейчас мы решаем проблемы точечно, однако, нужно стратегически, – подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь