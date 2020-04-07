В Украине сейчас есть возможность проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус COVID-19 в неделю. При этом планируется увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.

Об этом написал на своей странице в Facebook замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

– Проводить исследования на коронавирусную инфекцию нужно. Тесты есть. Продолжаем поставки. По состоянию на сейчас лаборатория Центра общественного здоровья Украины и вирусологические лаборатории в областях могут проводить 30 тысяч тестирований в неделю. Работаем над тем, чтобы увеличить до 80 тысяч тестирований в неделю, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что количество исследований зависит от того, сколько поступает образцов. Ляшко заверил, что сейчас лаборатории «проводят исследования всех материалов, которые поступают к ним».

– Министерство охраны здоровья оперативно меняет алгоритмы и определения, кто подпадает под подозрение коронавирусной инфекции в соответствии с изменениями эпидемической ситуации в стране, – добавил Ляшко.

Он призвал тех, кому отказали в проведении тестирования на коронавирус, сообщать об этом на горячую линию МОЗ: 0800 505 201.

– Для нас сообщения об отказах в тестировании – это сигнал разобраться. Разобраться системно, где именно дает сбой наш метод. Сейчас мы решаем проблемы точечно, однако, нужно стратегически, – подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.