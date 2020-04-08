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Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил об этапности отключения котельных предприятия в связи с завершением отопительного сезона.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
– Не позднее, чем в 5-дневный срок, после принятого исполкомом Николаевского городского совета решения об окончании отопительного сезона, предприятием будут отключены котельные. Из 104 котельных предприятия работу продолжат 3 на подачу пару – улица Корабелов, 14 (Больница скорой медицинской помощи), улица 2-я экипажная, 5А (роддом №1), улица Космонавтов, 43 (Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней), все остальные будут остановлены до пятницы, 10 апреля, включительно, - отметил Николай Логвинов.
Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также рассказал, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. За этот период была одна аварийная ситуация на улице Передовой, которую удалось оперативно решить. Отдельно акцентировано, что работниками предприятия удалось быстро ликвидировать последствия непогоды, которая бушевала в Николаеве в конце февраля. Разрушенные поваленными деревьями теплотрассы было максимально быстро восстановлено и подано теплоснабжения потребителям.
Кроме того, Николай Логвинов добавил, что, готовясь к этому отопительному сезону было построено около 4-х километров новых теплотрасс, проложено более 5-ти километров новых труб и изолированы около 20 км теплосетей.
– Как только мы останавливаем процесс подачи тепла - сразу начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятие будет работать в стандартном режиме, выполняя поставленные задачи, - резюмировал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.
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Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил об этапности отключения котельных предприятия в связи с завершением отопительного сезона.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
– Не позднее, чем в 5-дневный срок, после принятого исполкомом Николаевского городского совета решения об окончании отопительного сезона, предприятием будут отключены котельные. Из 104 котельных предприятия работу продолжат 3 на подачу пару – улица Корабелов, 14 (Больница скорой медицинской помощи), улица 2-я экипажная, 5А (роддом №1), улица Космонавтов, 43 (Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней), все остальные будут остановлены до пятницы, 10 апреля, включительно, - отметил Николай Логвинов.
Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также рассказал, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. За этот период была одна аварийная ситуация на улице Передовой, которую удалось оперативно решить. Отдельно акцентировано, что работниками предприятия удалось быстро ликвидировать последствия непогоды, которая бушевала в Николаеве в конце февраля. Разрушенные поваленными деревьями теплотрассы было максимально быстро восстановлено и подано теплоснабжения потребителям.
Кроме того, Николай Логвинов добавил, что, готовясь к этому отопительному сезону было построено около 4-х километров новых теплотрасс, проложено более 5-ти километров новых труб и изолированы около 20 км теплосетей.
– Как только мы останавливаем процесс подачи тепла - сразу начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятие будет работать в стандартном режиме, выполняя поставленные задачи, - резюмировал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь