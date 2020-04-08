Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил об этапности отключения котельных предприятия в связи с завершением отопительного сезона.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

– Не позднее, чем в 5-дневный срок, после принятого исполкомом Николаевского городского совета решения об окончании отопительного сезона, предприятием будут отключены котельные. Из 104 котельных предприятия работу продолжат 3 на подачу пару – улица Корабелов, 14 (Больница скорой медицинской помощи), улица 2-я экипажная, 5А (роддом №1), улица Космонавтов, 43 (Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней), все остальные будут остановлены до пятницы, 10 апреля, включительно, - отметил Николай Логвинов.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также рассказал, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. За этот период была одна аварийная ситуация на улице Передовой, которую удалось оперативно решить. Отдельно акцентировано, что работниками предприятия удалось быстро ликвидировать последствия непогоды, которая бушевала в Николаеве в конце февраля. Разрушенные поваленными деревьями теплотрассы было максимально быстро восстановлено и подано теплоснабжения потребителям.

Кроме того, Николай Логвинов добавил, что, готовясь к этому отопительному сезону было построено около 4-х километров новых теплотрасс, проложено более 5-ти километров новых труб и изолированы около 20 км теплосетей.

– Как только мы останавливаем процесс подачи тепла - сразу начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятие будет работать в стандартном режиме, выполняя поставленные задачи, - резюмировал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, 8 апреля в Николаеве заканчивается отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.