Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании «Ля Рош» Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.

Лидер «Европейской Солидарности» сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

«Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность Петра Порошенко и политической партии «Европейская Солидарность» по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.