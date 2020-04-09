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Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании «Ля Рош» Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.
Лидер «Европейской Солидарности» сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.
«Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность Петра Порошенко и политической партии «Европейская Солидарность» по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
Ранее сообщалось, что переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве аппараты ИВЛ уже спасли 15 человек.
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Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании «Ля Рош» Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.
Лидер «Европейской Солидарности» сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.
«Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность Петра Порошенко и политической партии «Европейская Солидарность» по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
Ранее сообщалось, что переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве аппараты ИВЛ уже спасли 15 человек.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь