Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созвала на понедельник, 13 апреля, внеочередное заседание сессии, на котором будет рассмотрен вопрос о внесении правок в бюджет для выделения денег медикам на борьбу с коронавирусным заболеванием COVID-19.

Об этом Виктория Москаленко сказала в своем видеообращении, опубликованном сегодня, 12 апреля, в Facebook, сообщают НикВести.

По ее словам, Николаевская облгосадминистрация доработала проект решения, учтя все просьбы депутатского корпуса и сегодня передала в облсовет соответствующий документ.

— Сегодня на рабочем месте, получили в конце концов доработанный проект бюджет от областной государственной администрации. Именно сегодня, мы его зарегистрировали, чтобы не откладывать и срочно немедленно собраться завтра на внеочередную сессию Николаевского областного совета. Поэтому, я подписываю распоряжение о созыве сессии на завтра, 13 апреля в 12:00. Жду всех депутатов, призываю всех завтра проголосовать доработанный проект решения о внесении изменений в областной бюджет. Хочу отметить, что, предварительно его изучив, могу констатировать, что то, о чем мы договорились на круглом столе руководителями фракций и руководством облгосадминистрации, учтено здесь. Предлагаю завтра без обсуждений поддержать его и проголосовать. Нам нужно сделать одну правку, относительно депутатских денег. А потому у нас есть сутки, чтобы мы доработали свои депутатские деньги. И завтра мы можем с голоса в решении их проголосовать. Это деньги, которые также пойдут на поддержку медицины. Я хочу обратиться ко всем главам фракций, всем главам групп, чтобы завтра обеспечили максимальную явку. Давайте покажем всем нашим избирателям, всем кто давно ждет этого решения, что мы готовы принимать решения во благо общины. Поэтому, жду всех завтра на сессии, - сказала Виктория Москаленко.

Как известно, в пятницу, 10 апреля, состоялось заседание сессии Николаевского облсовета, однако тогда не был рассмотрен вопрос о бюджете.

27 марта Николаевский областной совет уже принимал решение о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания в регионе, однако глава Николаевской ОГА Александр Стадник не подписал решение. Спустя две недели в ОГА объяснили невыполнение решения сессии тем, что там много ошибок и нарушен регламент его принятия. В связи с этим было решено вынести этот вопрос на повторное рассмотрение депутатов областного совета.

В связи с этим, Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно неприменения неотложных мероприятий для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак открыл уголовное дело на руководство Николаевской облгосадминистрации из-за того, что те уже две недели медлят с выделением денег больницам в период пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. По имеющейся информации, фигурантами расследования стали глава ОГА Александр Стадник, его заместитель Татьяна Стахевич и депутат облсовета Федор Барна.