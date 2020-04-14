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На территории деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, более известных как «Рыжий лес», 12-13 апреля наблюдались локальные возгорания.
Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает Громадське.
– Такая категория как «Рыжий лес»... сам лес перестал существовать еще много лет назад, когда он был уничтожен и закопан после аварии на ЧАЭС. Действительно, есть территория, которая условно называется «Рыжий лес». Вчера-позавчера вблизи этих территорий были очаги возгорания, — рассказала она.
По словам пресс-секретаря ГСЧС, пока все эти очаги уже ликвидировали.
Ранее сообщалось, что 14 апреля ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев. Как сообщили ранее МВД, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.
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На территории деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, более известных как «Рыжий лес», 12-13 апреля наблюдались локальные возгорания.
Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает Громадське.
– Такая категория как «Рыжий лес»... сам лес перестал существовать еще много лет назад, когда он был уничтожен и закопан после аварии на ЧАЭС. Действительно, есть территория, которая условно называется «Рыжий лес». Вчера-позавчера вблизи этих территорий были очаги возгорания, — рассказала она.
По словам пресс-секретаря ГСЧС, пока все эти очаги уже ликвидировали.
Ранее сообщалось, что 14 апреля ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев. Как сообщили ранее МВД, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.