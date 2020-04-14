Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что при принятии бюджета к предложенной сумме от облгосадминистрации на медицину были добавлены 34 миллиона гривен из свободного остатка.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, вчера, 13 апреля, облсовет проголосовал за распределение 259,5 миллионов гривен, часть которых пойдёт на борьбу с коронавирусным заболеванием COVID-19.

В свою очередь, Виктория Москаленко отметила, что изначально из свободного остатка планировалось выделить 36 миллионов, однако ОГА внесла коррективы, убрав 2 миллиона гривен – эта сумма была предусмотрена на приобретение анализаторов ПЦР.

– Первый проект, который предложила ОГА, полностью отличается от того, за который мы проголосовали. Мы добавили 34 миллиона. На нашем решении было 36 миллионов, а администрация отметила, что анализаторы ПЦР на два миллиона нам не нужны. И якобы есть заявление Клочко (главный санитарный врач Николаевщины, - прим.), что их достаточно. Мы с этим согласились и сняли эти два миллиона, и у нас так и осталось 34 миллиона, за которые голосовали депутаты 27 марта, они в этом решении, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, что 27 марта Николаевский областной совет уже принимал решение о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания в регионе, однако глава Николаевской ОГА Александр Стадник не подписал решение. Спустя две недели в ОГА объяснили невыполнение решения сессии тем, что там много ошибок и нарушен регламент его принятия. В связи с этим было решено вынести этот вопрос на повторное рассмотрение депутатов областного совета.

В связи с этим, Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно неприменения неотложных мероприятий для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак открыл уголовное дело на руководство Николаевской облгосадминистрации из-за того, что те уже две недели медлят с выделением денег больницам в период пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. По имеющейся информации, фигурантами расследования стали глава ОГА Александр Стадник, его заместитель Татьяна Стахевич и депутат облсовета Федор Барна.