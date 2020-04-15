Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что облгосадминистрация нарушила постановление Кабинета Министров Украины, не организовав места для обязательной обсервации людей, прибывших из-за границы.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 8 апреля, сообщают НикВести.

— Идем к постановлению, по которому живет сегодня вся Украина: это постановление №255, в которой четко заявлен исчерпывающий перечень мероприятий и лиц, которые за это отвечают. Очень интересный пункт №11, где областным государственным администрациям конкретно в обязанность вменено содержание и организация мест обсервации. Я задам вопрос: Вам известно что-нибудь о месте обсервации, которые сегодня уже действуют? Я вам скажу - нет. У нас нет такого. Вот смотрите, дело не в подозрении. Если не знаешь, как работать - работай так, как написали для тебя и исполняй то, что написано. Конкретно написано, что лица, которые пересекли границу, должны быть отнесены к тем лицам, которые подлежат обсервации. Если я не права - пусть мне дадут официальное разъяснение, как читать то, что написано черным по белому. Я для себя, не заморачиваясь, четко понимаю: Если в Николаевскую область в определенный временной промежуток после вступления в силу этого постановления, приехало определенное количество лиц, они пересекли границу Украины, неважно, как. Их реестр есть, их порядка 1700 человек на какую-то дату. Моя логика говорит о том, что эти лица должны были бы содержаться в условиях обсервации. Что должно было быть сделано? Их должны были поить, кормить и наблюдать за ними, как это было в Санжарах. Я в данном случае конкретно вижу нарушение алгоритма постановления, буду требовать, чтобы с этим разбирались компетентные органы. Потому что я не понимаю, почему в таких условиях, когда весь мир лихорадит, мы решили показать, какие мы классные и сэкономить деньги. Вопрос, для кого мы их экономим? И куда они идут?, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что согласно официальной информации на сайте Николаевской облгосадминистрации, учет жителей области, прибывших из-за границы, ведется с 16 марта. Указывается, что за ними ведется «медико-санитарное наблюдение и контроль соблюдения сроков и условий самоизоляции». Всего на учет было взято 3166 человек. На 9:00 15 апреля с учета сняты 2089 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 1068 людьми.

11 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, пунктом 11 которого областные государственные администрации с целью предотвращения распространения коронавирусного заболевания COVID-19, обязали обеспечить обустройство специализированных учреждений для организации обсервации, питания и транспортировки людей, которые приезжают из-за границы с медицинским наблюдением за ними.

Этим же постановлением, ОГА обязали установить особый режим на въездах и выездах с территории области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры. А также создать на въездах и выездах с территории области контрольно-пропускные пункты.

Отметим, Николаевская облгосадминистрация не предоставляла информацию об организованных специально отведенных под обсервацию прибывших из-за границы учреждений. Также на въездах и выездах с территории области не устанавливали контрольно-пропускные пункты, как это сделано в других регионах Украины.

Напомним, первые случая заболевания коронавирусом в Николаевской области обнаружили в селе Вороновка Вознесенского района. Сообщалось, что одним из возможных вариантов их заражения стал контакт с прибывшими накануне из Польшы односельчанами, которые должны были находиться на самоизоляции дома.

На сегодняшний день в Николевской области зафиксировано 22 случая коронавирусного заболевания. Из них 18 - в Вороновке, 2 в Вознесенске, 1 в Южноукраинске и 1 в Николаеве.

Первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.