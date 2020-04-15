По состоянию на 09:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.

Первыми заболели 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка Вознесенского района. В связи с этим было проведено несколько лабораторных исследований, в ходе которых выявлено 16 положительных результатов среди людей, контактировавших с больными.

Также выявлено 4 положительных результата от больных с диагнозом «пневмония» (два случая в Вознесенске и по одному — в Южноукраинске и Николаеве).

Также отмечается, что на сегодняшний день определяются контактные лица инфицированных.

При этом, с 20:00 14 апреля до 08:00 15 апреля за медицинской помощью обратились 5 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», одному назначено амбулаторное лечение.

Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.

Спустя несколько дней, 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. При этом, все случаи зарегистрированы в Вознесенском районе.