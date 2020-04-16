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Николаевцев просят сообщить о тех, кто не отменил аренду предпринимателям из-за карантина.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав форму, в которую можно вносить данные.
– Во время карантина многие николаевские предпринимателей приостановили свою деятельность. Чтобы снять нагрузку на бизнес, который простаивает, городская власть инициировала проект об освобождении от арендной платы за коммунальное имущество на время карантина. К тем же действиям мы призвали арендодателей других форм собственности. Если ваши арендаторы на время карантина остановили работу - правильнее было бы освободить их от арендной платы или предоставить скидку. Обращаюсь также к арендаторам. Если ваш бизнес или работа остановилась на время карантина, а плату за аренду продолжают взимать, заполните ниже предоставленную форму, - написал Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за карантина.
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Николаевцев просят сообщить о тех, кто не отменил аренду предпринимателям из-за карантина.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав форму, в которую можно вносить данные.
– Во время карантина многие николаевские предпринимателей приостановили свою деятельность. Чтобы снять нагрузку на бизнес, который простаивает, городская власть инициировала проект об освобождении от арендной платы за коммунальное имущество на время карантина. К тем же действиям мы призвали арендодателей других форм собственности. Если ваши арендаторы на время карантина остановили работу - правильнее было бы освободить их от арендной платы или предоставить скидку. Обращаюсь также к арендаторам. Если ваш бизнес или работа остановилась на время карантина, а плату за аренду продолжают взимать, заполните ниже предоставленную форму, - написал Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской совет обратился с просьбой к владельцам рынков и торговых павильонов освободить от арендной платы предпринимателей, которые вынужденно не работают из-за карантина.