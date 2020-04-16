Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат облсовета Юрий Кормышкин обратился со своей страницы в социальной сети к главе штаба по ликвидации последствий заболевания коронавирусом Александру Трайтли и поднял вопрос о процедуре вывоза и захоронения тел при возможных летальных случаях от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— В нашей инфекционке уже много больных с вирусом или подозрением на коронавирус. Не хочу быть пессимистом, но в любой момент кто-то может умереть, а вопрос вывоза тел остаётся открытым. Письма шлются один за другим, чиновники прямо послать «в лес» не могут, пытаются корректно съезжать с темы, - сообщил Юрий Кормышкин.

Депутат акцентировал - наши медики не знают, что делать в такой ситуации. Он констатировал, что сейчас начинают выплывать те проблемы с коронавирусом, о которых ранее предупреждала главврач областной инфекционки Светлана Федорова. При этом, Кормышкин напомнил, что от нее отмахивались, не принимая во внимание ее слова и замечания. А теперь назревает новая проблема: что будет с телами умерших людей?

— Об этом страшно и дико говорить, но говорить нужно. Кто будет заниматься вопросом вывоза тел умерших граждан из инфекционной больницы? Понятно, что это будет не частная ритуальная служба. Я читал в фэйсбуке, что у нас есть бизнесмены, которые пожертвовали свой транспорт, чтобы возить врачей. Это прекрасно. Я предлагаю закрепить этот транспорт за инфекционной больницей. В свою очередь, могу предоставить топливо. Велосипед никто не изобретает, это опыт других регионов нашей страны. Хоронить людей где-то надо, - сказал Юрий Кормышкин.

Юрий Кормышкин еще раз подчеркнул, что говорить об этом очень страшно, но с этим придется столкнуться. Он высказал недоумение, почему сегодня почему-то никто из чиновников не берет на себя такую ответственность.

— Непонятно, чего боится вице-губернатор Александр Трайтли. Я понимаю, что сегодня куда интереснее колесить по области и что-то открыть, чем на месте встретиться лицом к лицу с проблемой. Он не хочет, чтобы Кормышкин и Федорова принимали участие в заседаниях штаба, подсказывали решения проблем или тыкали носом в пробелы в их работе? Зато, видимо, не против, чтобы медики аккуратно складывали трупы прямо под стенами больницы. Уж извините за цинизм. Я готов предоставить помощь, как бизнесмен. А о том, чем может помочь штабистам Федорова, она сама уже неоднократно очень четко говорила. Поэтому, будьте добры, включите нас вместе со Светланой Федоровой в штаб. Возможно, тогда реакция на письма будет соответствующей, - сказал Юрий Кормышкин.

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