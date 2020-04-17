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На сегодняшний день Николаевская область обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме.
Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Сообщается, что с 1 по 15 апреля «Николаевская областная станция переливания крови» приняла 591 донора, из которых 201 человек сдавали кровь впервые.
По состоянию на 16 апреля в наличии доз эритроцитной массы:
29 доз О (I) резус +
15 доз О (I) резус -
30 доз А (II) резус +
25 доз А (II) резус -
17 доз В (III) резус +
17 доз В (III) резус -
41 доза АВ (IV) резус +
19 доз АВ (IV) резус -
— Николаевская область на сегодняшний день обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме. В наличии 162 дозы криопреципитата и 41,7 литров карантинизованой свежезамороженной плазмы, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в рамках всеукраинской программы по обеспечению Украины донорской кровью в период карантина с 13 апреля проходит социальная акция «Такси для донора».
— Это бесплатное такси для человека, желающего стать донором. Чтобы зарегистрироваться и принять участие в этой акции, достаточно перейти по ссылке, - сказано в сообщении.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.
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На сегодняшний день Николаевская область обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме.
Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Сообщается, что с 1 по 15 апреля «Николаевская областная станция переливания крови» приняла 591 донора, из которых 201 человек сдавали кровь впервые.
По состоянию на 16 апреля в наличии доз эритроцитной массы:
29 доз О (I) резус +
15 доз О (I) резус -
30 доз А (II) резус +
25 доз А (II) резус -
17 доз В (III) резус +
17 доз В (III) резус -
41 доза АВ (IV) резус +
19 доз АВ (IV) резус -
— Николаевская область на сегодняшний день обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме. В наличии 162 дозы криопреципитата и 41,7 литров карантинизованой свежезамороженной плазмы, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в рамках всеукраинской программы по обеспечению Украины донорской кровью в период карантина с 13 апреля проходит социальная акция «Такси для донора».
— Это бесплатное такси для человека, желающего стать донором. Чтобы зарегистрироваться и принять участие в этой акции, достаточно перейти по ссылке, - сказано в сообщении.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.