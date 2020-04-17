На сегодняшний день Николаевская область обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме.

Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что с 1 по 15 апреля «Николаевская областная станция переливания крови» приняла 591 донора, из которых 201 человек сдавали кровь впервые.

По состоянию на 16 апреля в наличии доз эритроцитной массы:

29 доз О (I) резус +

15 доз О (I) резус -

30 доз А (II) резус +

25 доз А (II) резус -

17 доз В (III) резус +

17 доз В (III) резус -

41 доза АВ (IV) резус +

19 доз АВ (IV) резус -

— Николаевская область на сегодняшний день обеспечена донорской кровью и ее компонентами в полном объеме. В наличии 162 дозы криопреципитата и 41,7 литров карантинизованой свежезамороженной плазмы, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в рамках всеукраинской программы по обеспечению Украины донорской кровью в период карантина с 13 апреля проходит социальная акция «Такси для донора».

— Это бесплатное такси для человека, желающего стать донором. Чтобы зарегистрироваться и принять участие в этой акции, достаточно перейти по ссылке, - сказано в сообщении.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.