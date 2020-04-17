В селе Великие Копани в Херсонской области стала образовываться свалка из-за тонны овощей, которые торговцы вынуждены выбрасывать по причине закрытых на карантине рынков.

Об этом сообщают НикВести.

Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

По этой причине сотням торговцев приходится избавляться от тонн продукции, потерпев убытки. Одни из них выбрасывают товар, образовывая свалки за территорией села, другие – отдают на съедение домашнего скота.

Ранее в Николаеве на улице 11-й Продольной недалеко от рынка «Колос» несмотря на запрет работы рынков в период карантина продавцы устроили стихийную торговлю.

Напомним, с 23 марта в Николаевской области приостановили работу все рынки.