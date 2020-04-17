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В Великобритании начали самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В исследовании под названием Восстановление участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта - оценить степень эффективности тех или иных препаратов.
Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.
Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета - специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.
В рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.
Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир.
Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.
Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.
Хорби подчеркивает, что его группа вряд ли найдет чудодейственное средство.
— Я думаю, что мы должны умерить ожидания людей в отношении этих лекарств. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным, - сказал Хорби.
Он отметил, что ученые хотят выявить препараты, действительно помогающие при COVID-19, а затем исследовать их комбинации, которые могут оказаться действительно эффективными.
Напомним, правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. Это противомалярийный препарат, который может иметь потенциал при лечении коронавирусной болезни.
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В Великобритании начали самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В исследовании под названием Восстановление участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта - оценить степень эффективности тех или иных препаратов.
Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.
Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета - специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.
В рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.
Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир.
Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.
Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.
Хорби подчеркивает, что его группа вряд ли найдет чудодейственное средство.
— Я думаю, что мы должны умерить ожидания людей в отношении этих лекарств. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным, - сказал Хорби.
Он отметил, что ученые хотят выявить препараты, действительно помогающие при COVID-19, а затем исследовать их комбинации, которые могут оказаться действительно эффективными.
Напомним, правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. Это противомалярийный препарат, который может иметь потенциал при лечении коронавирусной болезни.