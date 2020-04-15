Правительство Индии решило подарить Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. Это противомалярийный препарат, который может иметь потенциал при лечении коронавирусной болезни.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

– Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение, - заявил министр Дмитрий Кулеба.

Хотя лекарств от коронавируса еще не существует, Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Также в протокол лечения включили препарат фавипиравир. 8 апреля Кабмин сообщил о том, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир («Авиган») в качестве партнерской поддержки.

Напомним, ранее крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.