Средняя месячная заработная плата медицинских работников Николаевской областной клинической больницы составляет 13 тысяч гривен.

Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.

По его словам, в период с января по март 2020 года, медработники областной инфекционной больницы получили в общем 5 миллионов 334 тысячи гривен заработной платы.

— У нас нет случая, чтобы медработники не получили заработную плату. По нашей оперативной информации, за первый квартал 2020 года, за январь — март, на выплату зарплаты в областном центре лечений инфекционных заболеваний было напрвлено 5 миллионов 334 тысячи гривен. При фактическом расчете с численностью в 187 работников, это порядка 9 тысяч гривен на одного работника — это была их зарплата, в среднем. При этом, в марте Управление здравоохранения было выделено дополнительно 732 тысячи гривен на оплату труда работников областной инфекционной больницы за счет собственных ресурсов, - сказал Александр Трайтли.

При этом, он добавил, что средняя зарплата врачей областной инфекционки составляет 13 тысяч гривен. Помимо этого, по его словам, на дополнительные выплаты медработникам больницы было выделено 370 тысяч гривен.

— Посчитав их месячный фонд, работа каждого медработника в среднем была 13 тысяч гривен. При этом, в марте на премии и надбавки было направлено порядка 370 тысяч — с расчета 2 тысячи гривен для каждого работника. Кроме того, решением нашей сессии, которая состоялась 13 апреля, мы выделили почти 7,4 миллиона для того, чтобы обеспечить выплату 300% надбавки нашим медработникам, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, - сказал Александр Трайтли.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.