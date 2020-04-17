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Настоятель храма Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка Центрального района Николаева протоиерей Виталий Парасич рассказал, как будет проходить пасхальная служба в церкви.
Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что пасхальное богослужение в храме начнется в 12:00 ночи, с 4:00 можно будет освятить паски. В связи с карантином, настоятель храма просит соблюдать санитарные нормы: все должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 2 метра между людьми.
В церковь можно заходить по 10 человек для того, чтобы поставить свечи. Молиться можно на улице.
Кроме того, Виталий Парасич сообщил, что с 7:00 до 8:00 освящение будет проводится в микрорайоне по маршруту: Силикатная, Перекопская, Авиационная, Ленина, Чуйкова, Хвойная, Лесная.
Напомним, архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводиться даже в условиях карантина.
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Настоятель храма Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка Центрального района Николаева протоиерей Виталий Парасич рассказал, как будет проходить пасхальная служба в церкви.
Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что пасхальное богослужение в храме начнется в 12:00 ночи, с 4:00 можно будет освятить паски. В связи с карантином, настоятель храма просит соблюдать санитарные нормы: все должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 2 метра между людьми.
В церковь можно заходить по 10 человек для того, чтобы поставить свечи. Молиться можно на улице.
Кроме того, Виталий Парасич сообщил, что с 7:00 до 8:00 освящение будет проводится в микрорайоне по маршруту: Силикатная, Перекопская, Авиационная, Ленина, Чуйкова, Хвойная, Лесная.
Напомним, архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводиться даже в условиях карантина.