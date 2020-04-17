В Николаеве провели арт-акцию, которая напоминает жителям о важности соблюдения условий карантина во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Видеоролик на своей странице в Facebook выложила автор идеи Яна Май.

В комментарии НикВести авторы проекта Яна Май и Илья Иовенко рассказали, как появилась такая идея и насколько быстро удалось ее воплотить. В процессе съемки также принял участие видеограф Владимир Смирнов.

– Идею подсмотрела я у иностранных коллег, увидели в одном из творческих пабликов и решила – нам срочно нужно сделать такое же в Николаеве. Предложила Илье, он сразу поддержал. Были сложности по техническим моментам, мы не знали вообще - как это сделать, обзванивали знакомых, друзей, советовались. Остановились на проекторе. С этим помогли ребята с «Агенства развития», - рассказывает Яна Май.

Кадры из видео

В частности, за техническую часть отвечал известный николаевский фотограф Илья Иовенко. Он рассказал, что для использования проектора им понадобился инвертор, с помощью которого от автомобильного аккумулятора подавалась энергия. Всего съемка ролика заняла несколько часов.

– Думали, как запитать электричеством проектор, нужен был мобильный источник энергии. Использовали инвертор, чтоб подать энергию от автомобильного аккумулятора, - говорит Илья Иовенко.

Помимо этого, Яна Май подчеркнула, что несмотря на карантин, творчество не должно затихать, отметив, что в ближайшее время команда порадует николаевцев еще одной работой.

– Считаем, что творчество и разные арт-проекты не должны затихать на время карантина, сейчас планируем запустить ещё один проект, - отметила она.

Напомним, ранее николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.