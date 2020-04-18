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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.
Соответствующий указ №150 / 2020 от 17 апреля опубликован на сайте главы государства.
— Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, – говорится в документе.
Алексей Геннадьевич Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.
14 февраля 2017 Указом Президента Украины назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту он сменил Виталия Найду.
27 августа 2019 уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и был назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
Напомним, что Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Братской райгосадминистрации в Николаевской области Антонину Шарату.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.
Соответствующий указ №150 / 2020 от 17 апреля опубликован на сайте главы государства.
— Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, – говорится в документе.
Алексей Геннадьевич Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.
14 февраля 2017 Указом Президента Украины назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту он сменил Виталия Найду.
27 августа 2019 уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и был назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
Напомним, что Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Братской райгосадминистрации в Николаевской области Антонину Шарату.