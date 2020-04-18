Работа контрольно-пропускных пунктов, установленных на время карантина на выездах и въездах в Южноукраинск, проходит в штатном режиме.

Об этом идет речь в выпуске программы «Новости ЮУАЕС» от 17 апреля.

Как известно, для предотвращения распространения COVID-19 14 апреля было ограничено выезд и въезд в Южноукраинск. При этом на территории города было размещено четыре контрольно-пропускных пункта, в частности: со стороны улицы Олимпийской, улицы 13-ти малоэтажных застроек и села Константиновка — другие въезды в город перекрыты.

Также, всем, кто ездит на работу на собственном автомобиле рекомендовано прикрепить специальный пропуск на лобовое стекло и иметь при себе документ, подтверждающий личность. Для работников Южно-Украинской АЭС — пропуск предприятия.

При этом, по просьбе полиции, водителям и пассажирам через окно измеряют температуру.

— Режим работы поста осуществляется круглосуточно. Там присутствуют сотрудники полиции, медработники, а также формирования по охране общественного порядка. Наша задача: контролировать въезд и выезд. Мы отсекаем иногородних людей — сегодня было порядка 3-5 машин из Вознесенска, которые хотели просто проехать и скупиться, по своим личным делам. Людям было отказано, - рассказал начальник местного отдела полиции Андрей Третяк.

Сообщается, что к конце рабочего дня, сотрудников АЭС перевозят в автобусах транзитом через КПП, объезжая очереди из автомобилей. При этом отмечается, что пробки из транспортных средств были только в первый день внедрения блокпостов, а на сегодняшний день очередь движется быстро.

— Хочется одного, чтобы люди понимали, что парни — сотрудники полиции, они не железные и для того чтобы каждому из людей объяснять, почему можно ездить, а почему нельзя надо иметь железные нервы. Взаимопонимание должно быть. Мы делаем общее дело, надо сохранить нашу нацию, - добавил Андрей Третяк.

В выпуске отмечается, что среди водителей также есть те, кто ведет себя некорректно по отношению к сотрудникам полиции. В частности, один из таких водителей ответил полицейскому, который остановил его на КПП: «Я сижу в машине разговаривая! Че ты ко мне прикопался?».

— Мы имеем право пропускать автомобили, если у водителя есть пропуск или он работает на АЭС. Также можем пропусти, если есть разрешение от Южноукраинского исполнительного комитета или же Константиновского сельсовета, - сказал начальник сектора патрульной полиции Андрей Жила.

Напомним, что связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.