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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине.
Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании в Офисе президента, пишет пресс-служба главы государства.
По словам Николая Чечеткина, лесные пожары в Житомирской области не разрастаются, однако в ГСЧС создали резерв сил на случай возможных осложнений, ведь в ближайшие дни осадков не предвидится.
Также он рассказал о ситуации с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.
— Угрозы объектам критической инфраструктуры зоны отчуждения, таким как «Укрытие», хранилище радиационных отходов, нет. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, - сообщил Николай Чечеткин.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области, заявив, что уже потушили треть пожаров.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине.
Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании в Офисе президента, пишет пресс-служба главы государства.
По словам Николая Чечеткина, лесные пожары в Житомирской области не разрастаются, однако в ГСЧС создали резерв сил на случай возможных осложнений, ведь в ближайшие дни осадков не предвидится.
Также он рассказал о ситуации с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.
— Угрозы объектам критической инфраструктуры зоны отчуждения, таким как «Укрытие», хранилище радиационных отходов, нет. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, - сообщил Николай Чечеткин.
Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об успехах в борьбе с пожарами в Житомирской области, заявив, что уже потушили треть пожаров.