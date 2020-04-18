Сегодня вечером, 18 апреля, николаевский боксер Сергей Деревянченко проведет прямой эфир для своих фанатов.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент спортивной федерации «ІФІТ» Виталий Волков.

В частности, он отметил, что у желающих есть возможность оставить на его странице свои вопросы для спортсмена. Прямой эфир состоится в 20:00.

Ранее Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой, как только в Украине закончится карантин.

Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.