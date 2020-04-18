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Николаевский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой как только в Украине закончится карантин.
Об этом пишет Sport.ua.
— Как только закончится карантин, так сразу и будет бой. Если поединки начнутся в августе, то, думаю, в сентябре выйду в ринг. Мой бой должен был пройти в мае. С Канело пытались договориться, но не вышло. В любом случае, в мае я должен был драться. Мы уже дважды пытались договориться с Канело. Впервые — когда я был обязательным претендентом на его титул IBF, а сейчас просто по договоренности. С Канело, конечно, хотелось бы провести бой. С финансовой точки зрения – это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегабой, ведь он - мегабоксер. В переговорах с Канело была ультимативность, из-за этого и не получилось. Так же в свое время диктовал свои условия Мейвезер и так далее. Если не хочешь, не соглашайся, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.
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Николаевский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой как только в Украине закончится карантин.
Об этом пишет Sport.ua.
— Как только закончится карантин, так сразу и будет бой. Если поединки начнутся в августе, то, думаю, в сентябре выйду в ринг. Мой бой должен был пройти в мае. С Канело пытались договориться, но не вышло. В любом случае, в мае я должен был драться. Мы уже дважды пытались договориться с Канело. Впервые — когда я был обязательным претендентом на его титул IBF, а сейчас просто по договоренности. С Канело, конечно, хотелось бы провести бой. С финансовой точки зрения – это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегабой, ведь он - мегабоксер. В переговорах с Канело была ультимативность, из-за этого и не получилось. Так же в свое время диктовал свои условия Мейвезер и так далее. Если не хочешь, не соглашайся, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.