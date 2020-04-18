Николаевский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой как только в Украине закончится карантин.

Об этом пишет Sport.ua.

— Как только закончится карантин, так сразу и будет бой. Если поединки начнутся в августе, то, думаю, в сентябре выйду в ринг. Мой бой должен был пройти в мае. С Канело пытались договориться, но не вышло. В любом случае, в мае я должен был драться. Мы уже дважды пытались договориться с Канело. Впервые — когда я был обязательным претендентом на его титул IBF, а сейчас просто по договоренности. С Канело, конечно, хотелось бы провести бой. С финансовой точки зрения – это одно, но и для того, чтобы расти. Это был бы мегабой, ведь он - мегабоксер. В переговорах с Канело была ультимативность, из-за этого и не получилось. Так же в свое время диктовал свои условия Мейвезер и так далее. Если не хочешь, не соглашайся, - сказал Сергей Деревянченко.