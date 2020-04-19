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Сегодня ночью, 19 апреля, в селе Лупарево под Никлаевом произошел пожар в одном из жилых домов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Наталья Панаший.
Отмечается, что на место выехала 5-я госудсрвтенно-спасательная часть ГСЧС.
– Невеселый праздник Пасхи для моих жителей Лупарево. Отреагировала на звонок неравнодушных жителей - вернулась с перегона в деревню. Вызвала спасателей - спасибо пожарным части 5 из Корабельного и нашим с Галициновской. Работаем, - сообщила она.
Напомним, в Вознесенском районе на полигоне ТБО в селе Таборовка спасатели потушили пожар, который начался вечером 16 апреля.
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Сегодня ночью, 19 апреля, в селе Лупарево под Никлаевом произошел пожар в одном из жилых домов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Наталья Панаший.
Отмечается, что на место выехала 5-я госудсрвтенно-спасательная часть ГСЧС.
– Невеселый праздник Пасхи для моих жителей Лупарево. Отреагировала на звонок неравнодушных жителей - вернулась с перегона в деревню. Вызвала спасателей - спасибо пожарным части 5 из Корабельного и нашим с Галициновской. Работаем, - сообщила она.
Напомним, в Вознесенском районе на полигоне ТБО в селе Таборовка спасатели потушили пожар, который начался вечером 16 апреля.